«Spero che Chivu scelga un centrale. Chi guida deve guidare, deve battezzarne uno. Se uno ha la patente non puÃ² aspettare che una volta giochi uno o l'altro. Vorrei per tre-quattro partite il riferimento. Poi aspettiamo Stones che avevamo celebrato, ma ha avuto un infortunio e non lo Ã¨ diventato il centrale di riferimentoÂ». Alfredo PedullÃ , su Sportitalia, ha detto la sua sul momento dell'Inter e sulle difficoltÃ che la squadra nerazzurra sta avendo in questo periodo e da inizio campionato in difesa.

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Â«Il centrale come regista e attaccante devono essere tre riferimenti. Ad oggi non so rispondere alla domanda su chi Ã¨ il centrale difensivo dell'Inter. Ne cambia uno ogni venti minuti. Ãˆ un passaggio. Poi che non sia quello ideale, c'Ã¨ tempo di rimediare. Oggi la difesa non ha una guida e la guida che non hai spesso ti fa sbandareÂ», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SI)