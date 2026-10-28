Triplice fischio di Venezia-Inter. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro. Qui le sue considerazioni:

“Oggi c’era poca energia, poca intensità. Eravamo lenti nel fare determinate cose, ma siamo stati bravi nel rimanere in partita. Siamo stati fortunati nel trovare il primo gol per qualità individuale di Marcus, con quello che aveva dentro è riuscito a saltare l’uomo e a trovare l’autorete. Sono le classiche partite che capitano durante la stagione, in cui non riesci a esprimere ciò che sei. Importante è trovare il modo di portare a casa il risultato.

Mi è tornato in mente quel Catania-Inter 3-1 del 2010. Sabato avremo una partita importante, sappiamo quanto conta il derby, per cui dobbiamo trovare gli stimoli e la lucidità giusta nell’affrontare quel tipo di partita”.