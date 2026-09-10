Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe presto intraprendere la strada di club come il Manchester City o il Chelsea. L’idea della società nerazzurra, infatti, è quella di acquistare un altro club all’estero e farlo entrare nella sua galassia, che comprende anche l’Under 23, la squadra femminile e il settore giovanile.

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"I tempi sarebbero molto stretti. Non è da escludere che l’operazione si possa concludere già entro l’inizio della prossima stagione. L’investimento si dovrà aggirare tra i 25 e i 40 milioni. Il prossimo passo, invece, sarà quello di individuare la realtà su cui puntare. In viale Liberazione si pensa al Belgio, al Portogallo e anche alla B spagnola".

"Una delle condizioni, al di là dell’obiettivo di sviluppare giocatori, è che la squadra da acquistare faccia parte di un campionato che abbia meno restringimenti e limitazioni per il tesseramento dei calciatori extracomunitari. In Spagna, ad esempio, per i sudamericani sono sufficienti due stagioni di tesseramento per richiedere il passaporto spagnolo. Un progetto simile era stato accarezzato anche da Suning. Erano i primi tempi della proprietà cinese, poi tutto si è bloccato".

(Corriere dello Sport)