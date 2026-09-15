Due schiaffi ben assestati non sono bastati all'Udinese per mettere ko l'Inter. Come col Napoli, i nerazzurri, sotto di due gol, hanno sfoderato tutte le loro armi migliori per ribaltare il risultato. In vista del big match dell'Olimpico contro la Roma, Cristian Chivu dovrà lavorare e non poco sulle amnesie difensive che attanagliano l'Inter dall'inizio di questa stagione.

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"Cristian mascella di granito. La squadra di Chivu le prende, va a tappeto, ma è capace di rialzarsi. Più la vedi gonfia in volto, più immagini che possa vincere, come Marciano sul ring o come l'altro Rocky al cinema. L'Inter ha vinto anche senza Lautaro, stanco, Çalhanoglu, alle prese con guai muscolari a una coscia, e Dimarco, entrato solo nel finale. E così ha raggiunto la Roma in vetta, a punteggio pieno. Oltre agli autori dei gol, hanno giganteggiato Zielinski, Diouf, che pure in avvio aveva perso un pallone, e soprattutto Chivu, riuscito a portare a casa il risultato preservando energie per il big match dell'Olimpico", sottolinea Repubblica.

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"Nella rimonta nerazzurra c'è tutta la distanza fra l'Inter delle prime giornate dello scorso campionato, reduce dal Mondiale per club e con un nuovo allenatore, e questa, rodatissima e più fresca dopo il recupero dei giocatori impegnati in Coppa del mondo, a partire da Thuram, mvp della serata. Un anno fa, era il 30 agosto, alle due reti dell'Udinese nel primo tempo l'Inter non seppe reagire. Questa volta sì, e fa tutta la differenza. Accantonata la gioia per la vittoria, alla Pinetina dovranno comunque interrogarsi sulle ragioni dei troppi gol subiti. Alla fine, se si vuole avere la certezza di non finire sconfitti, la cosa migliore è non prenderne troppe. Ed è proprio su questo che l'Inter dovrà lavorare".

(Repubblica)