Ad arbitrare Inter-Como sarà Daniele Chiffi coadiuvato da Colarossi e Bahri
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Domenica alle 18 l'Inter affronterà il Como a San Siro. Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi coadiuvato da Colarossi e Bahri. Quarto uomo Marcenaro, mentre Paterna e Gariglio saranno rispettivamente Var e Avar.
Di seguito la designazione completa
INTER – COMO Domenica 8/11 h. 18.00
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
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