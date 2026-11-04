San Siro

Domenica alle 18 l'Inter affronterà il Como a San Siro. Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi coadiuvato da Colarossi e Bahri. Quarto uomo Marcenaro, mentre Paterna e Gariglio saranno rispettivamente Var e Avar.

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Di seguito la designazione completa

INTER – COMO Domenica 8/11 h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO