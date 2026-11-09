Prima della sosta l'Inter gioca probabilmente la migliore partita della stagione. A San Siro i nerazzurri strapazzano il Como chiudendo la pratica in 10 minuti grazie ai gol della coppia d'attacco Thuram e Pio Esposito. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la vera anti-Inter è l’Inter. "Cioè, se decide di distrarsi, di andare sotto di 2 gol e di presentarsi con l’anima sgonfia, come nel derby recente, allora c’è speranza per tanti. Se invece scatta il “guardiamoci in faccia” e l’orgoglio impone la migliore versione possibile, i nerazzurri diventano qualcosa di superiore: per qualità di gioco e di interpreti, intensità, fisicità e profondità di organico".

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"Il primo tempo di ieri è stata una manifestazione di forza e non contro una avversaria qualsiasi: contro il Como delle meraviglie che sta disputando il miglior campionato della sua storia ed aveva appena abbagliato l’Europa con il 9-1 di Lens. Alla squadra che aveva calciato 18 volte in Champions (12 in porta) l’Inter ha concesso solo un tiro-cross del deludente Paz al 18’ della ripresa. Thuram e Pio Esposito si sono abbattuti come uragani sulla difesa lariana: un gol e una partecipazione a testa. Il francese, in particolare, migliore per distacco, è parso incontenibile".

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"Avete presente l’Inter del derby? Ecco, questa non c’entra niente. Esce dagli spogliatoi ruggendo, come un leone da Colosseo. E sbrana subito la partita, Como compreso. Anticipi feroci, pressione altissima che intrappola un Como spaurito tra le sue tende. Cesc farà fruttare la lezione di Milano, Chivu si è annotato in agenda: «Guardiamoci in faccia più spesso».

(Gazzetta dello Sport)