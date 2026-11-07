Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nuovo impegno di campionato per l'Inter, che dopo la vittoria per 0-3 contro i Feyenoord in Champions League torna a giocare davanti al popolo nerazzurro: la squadra di Chivu affronterà il Como a San Siro nell'undicesima giornata di campionato, con appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18:00. La sfida del Meazza vedrà i nerazzurri impegnati contro la squadra di Fabregas, reduce dal successo in campionato contro il Venezia e dalla roboante vittoria per 1-9 in casa del Lens in Champions League. Un confronto che è andato in scena in quattro occasioni nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, con le due squadre che hanno dato vita a partite emozionanti e ricche di spettacolo.

Getty Images

I PRECEDENTI

Sono trenta i precedenti totali in Serie A tra Inter e Como, con i nerazzurri avanti nel bilancio grazie alle 21 vittorie conquistate contro le sei dei lariani, con tre pareggi a completare il quadro. L'Inter ha vinto le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del Club contro una singola avversaria nella competizione: i 21 k.o. subiti dai lariani contro i nerazzurri rappresentano il maggior numero di sconfitte subite dal Como contro un singolo avversario in Serie A. Inter in vantaggio anche nel conto dei gol segnati: 63 in 30 confronti (2.1 in media a partita), contro i 28 realizzati dal Como. Per quanto riguarda i 15 precedenti a San Siro, l'Inter ha collezionato 14 vittorie e una sconfitta contro i lariani.

Getty Images

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter arriva all'appuntamento di San Siro contro la squadra di Fabregas al secondo posto in classifica con 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quella del Meazza sarà la sfida tra il miglior attacco (Inter, 115 gol) e la miglior difesa (Como, 37 reti subite) nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2025/26 - considerando solo le formazioni presenti in entrambi i campionati).

I nerazzurri sono stati protagonisti di un grande avvio di stagione in casa: la squadra di Chivu ha segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, vincendole tutte. Negli ultimi 60 anni, l'Inter ha segnato più di 17 gol nelle prime sei partite casalinghe di campionato solo in due occasioni, realizzandone 18 sia nel 1999/00 che nel 2021/22. L’Inter (12) è anche la squadra con più gol realizzati nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato; nove dei quali sono arrivati negli ultimi 15 minuti (altro record), mentre sono 13 i punti guadagnati da situazione di svantaggio (miglior dato nei migliori cinque campionati europei).

Quella del Meazza sarà una sfida tra due squadre che amano tenere in mano il pallino del gioco: Inter (220) e Como (203) sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di tiri totali in questa Serie A. Nerazzurri (62.5%) e lariani (62.1%) sono anche le due formazioni con il possesso palla più alto