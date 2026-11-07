Anche oggi su Radio Dee Jay Caressa e Zazzaroni hanno fatto i loro pronostici rispetto alle partite del fine settimana. A San Siro si gioca Inter-Como e secondo i due giornalisti l'Inter, dopo la vittoria in Champions contro il Feyenoord, troverà riscatto - data la sconfitta nel derby per tre a uno - nella gara contro la formazione di Fabregas. I due giornalisti puntano entrambi sull'uno, quindi sulla vittoria nerazzurra.

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Pronostico più difficile quello per la gara tra Napoli e Lazio: 1-x secondo Zazzaroni quindi potrebbe perdere la squadra di Gattuso contro la formazione di Allegri o potrebbe arrivare un pareggio. Pari per Caressa. Pari invece per il direttore del Corriere dello Sport nella gara tra il Genoa di De Rossi e il Milan di Amorim. 1-x invece per il telecronista di Skysport.

(Fonte: Radio Dee Jay)