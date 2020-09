Sky – Inter-Nainggolan, ribadite all’agente le condizione per l’addio. Skriniar? Oggi il Tottenham…

Una visita di cortesia per alcuni documenti ma anche l’occasione per ribadire l’idea da parte della società: come raccontato da FCINTER1908.IT, oggi il procuratore di Radja Nainggolan, Alessandro Beltrami, ha incontrato l’Inter. Come riferisce Sky Sport, il club nerazzurro ha confermato all’agente la volontà di cedere il centrocampista belga solo a titolo definitivo. Un messaggio lanciato al Cagliari, che continua a lavorare al ritorno dell’ex Roma.

Per Ranocchia al Genoa manca l’ok dell’Inter: il club nerazzurro ha deciso di prendersi due o tre giorni per decidere se lasciarlo partire. Arriverà Darmian, ma la possibile uscita anche di Skriniar potrebbe complicare le cose in difesa per Conte. In caso di addio dello slovacco servirà un giocatore con esperienza: i nomi restano quelli di Smalling e Milenkovic. Oggi l’offerta non è arrivata e con il passare del tempo si complica: se dovesse arrivare la proposta giusta nei primi giorni di ottobre si complicherebbe la corsa al sostituto, con l’Inter che a quel punto dovrà scegliere se accettare la proposta e restare con un difensore in meno fino a gennaio o rifiutare.