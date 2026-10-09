Stampa - Inter, la cura Oaktree funziona. Se venisse fatto un sondaggio tra i tifosi interisti...

La cura Oaktree funziona. Per la seconda volta consecutiva il bilancio dell'Inter si è chiuso in utile (+22,7 milioni) con un fatturato a quota 518 milioni, il secondo più alto della storia. Il fondo americano ha rilevato il club nerazzurro nel 2024 lavorando inizialmente nel segno della continuità a livello dirigenziale. "Con una ristrutturazione morbida a livello dirigenziale, che ha visto il progetto nerazzurro proseguire all’insegna della continuità promuovendo Beppe Marotta dal ruolo di amministratore delegato a quello di presidente, carica che ricopre tuttora, in questo caso chi dovrebbe essere il volto simbolo del fondo Oaktree (Howard Marks) è sostanzialmente sempre rimasto lontanissimo dai riflettori di San Siro", sottolinea La Stampa. Getty Images "Tant’è vero che ad oggi se venisse fatto un sondaggio tra i milioni di tifosi interisti, probabilmente sfiorerebbe il 100% il «non so» ad una domanda riguardo al fatto chi ci sia dietro il nome «Oaktree» all’interno dell’Inter: lontani i tempi di Angelo e Massimo Moratti, di Fraizzoli e Pellegrini, persino i controversi Thohir e Zhang erano ben identificabili". "In ogni caso il fondo proprietario è proprio Oaktree, al fianco di Marotta, i suoi rappresentanti all’interno del Cda sono Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri e Delphine Annan. Intanto, oltre ai risultati del campo, l’epoca Oaktree registra anche segni più dal punto di vista economico: secondo bilancio chiuso in utile consecutivo (+22,7 milioni), fatturato a quota 518 milioni (secondo più alto della storia). La cura Oaktree funziona, anche a distanza".