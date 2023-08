Gli inizi, la parata più difficile, gli hobby: Inter, 10 curiosità su Audero

Emil Audero, nuovo portiere nerazzurro, è nato a Mataram sull'isola indonesiana di Lombok il 18 gennaio 1997. Figlio di padre indonesiano e madre italiana, Emil è cresciuto a Cumiana, in Piemonte, dove ha mosso i suoi primi passi sul campo da calcio. Dopo aver trascorso 11 anni nel settore giovanile della Juventus, Emil ha esordito in Serie A con i bianconeri il 27 maggio 2017. Dopo un anno trascorso in prestito in Serie B con il Venezia, Audero passa alla Sampdoria, dove gioca per cinque stagioni diventando un pilastro della squadra blucerchiata. A soli 26 anni Emil ha già collezionato 164 partite in Serie A.