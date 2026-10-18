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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Angelo Mangiante ha parlato così della prestazione di Rodrigo Mora contro il Genoa, allargando poi il discorso alla differenza che c'è tra Inter e Roma:

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"Rodrigo Mora è un giocatore diverso da tutti gli altri della Roma, per caratteristiche, per misure e quindi ci sta bene. Mi fido di quello che ci dice Gasperini: ci sono pochi giocatori al mondo del 2007 che giocano come Mora ed è quello che pensano tanti addetti ai lavori.

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La Roma ha bisogno anche di giocatori così. Perché c'è la differenza tra Roma e Inter? Perché l'Inter ha cinque cambi che la Roma non ha. Uno dei cinque cambi può essere proprio Mora. Lui ti alza il livello, ha la giocata che ti può far vincere la partita e può crescere tantissimo con Gasperini"