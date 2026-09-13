I tiri da fuori potrebbero essere la caratteristica in più di Inter-Udinese. Perché le due squadre, insieme al Napoli, sono quelle che hanno fatto più gol con conclusioni dall distanza. Due per i nerazzurri e due per la squadra di Runjaić. Quelli dei friuliani sono stati segnati entrambi contro il Monza da Ekkelenkamp e Kamara. Quelli dei nerazzurri sono arrivati da un giocatore che è unico sui tiri dalla distanza, Calhanoglu, che è andato a segno con Monza e Cagliari.

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"L’Inter sa che dalla sua c’è un cecchino provetto come Calhanoglu - spiega La Gazzetta dello Sport - capace di pungere dalla distanza e anche su punizione in più occasioni. L'ha dimostrato più volte. I nerazzurri sono l’ottava squadra della Serie A per tiri da fuori (21), mentre l’Udinese è la quarta per percentuale di tiri in porta. Quella nerazzurra, però, resta la squadra che calcia di più verso la porta avversaria: 67 conclusioni in tre partite, una media di 20 ogni 90’, per un totale di nove gol", spiega il quotidiano. Chivu spera che la concretezza migliori: contro il Real è mancata proprio quella.

Lo stesso quotidiano aggiunge: "I primi tre della rosa per tiri in porta Lautaro, Pio e Marcus Thuram. L’Udinese, invece, è quart’ultima con 35 conclusioni (la media è poco più di 10 a partita, di sicuro da migliorare). A guidare la truppa c’è Kamara. Se nell'Inter il destro o il sinistro da fuori restano un jolly, soprattutto se hai uno come Hakan, nell'Udinese resta una variabile meno frequente".

(Fonte: gazzetta.it)