TS – Inter scatenata, non solo Eriksen: torna di moda De Paul, ma a una condizione

Non c’è solo Christian Eriksen nel mirino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Il club nerazzurro sta lavorando a un altro colpo in entrata in mezzo al campo per dare maggiore scelta ad Antonio Conte.

Dalle parti di Viale della Liberazione è tornato di moda il nome di Rodrigo De Paul. Secondo Tuttosport, in caso di addio di Vecino – che non andrà al Napoli in cambio di Allan – il club nerazzurro proverà il colpo last-minute a centrocampo con l’argentino dell’Udinese in pole.