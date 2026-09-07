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L'esterno dell'Inter Federico Dimarco, uscito dal campo contro il Napoli per un problema al ginocchio, ha svolto l'allenamento insieme al resto del gruppo:

Getty Images

Come riporta Sky Sport, "Arrivano belle notizie perché comunque Di Marco ha lavorato con il gruppo, quindi questa è la cosa più importante. Chivu ha un'alternativa in più sulla corsia di sinistra. Per il piccolo problema che il giocatore aveva avuto nella gara contro il Napoli un giorno può aiutare a recuperarlo, a riassorbirlo completamente. Poi la scelta spetterà all'allenatore, ma questo è un recupero importante Manca Spence, serviranno ancora altre settimane, ma gli altri ci sono. C'è Curtis Jones che si candida per una maglia da titolare".