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Un incontro speciale e ricco di significato, un momento di condivisione e riflessione: giovedì 30 luglio, al Konami Women & Talent Center - In Memory of Giacinto Facchetti, si è svolto "L'esperienza di Fredy Guarín: calcio, sfide e ripartenze", evento che ha visto la Legend nerazzurra Fredy Guarín incontrare i giovani della Primavera dell'Inter, con cui l'ex centrocampista colombiano ha condiviso il racconto della propria esperienza dentro e fuori dal campo.

Queste le parole dell'ex centrocampista nerazzurro: "è stato bello giocare a calcio, però non avevo lavorato nella mia vita. Quando sono arrivati dei problemi fuori campo, non avevo una struttura e non avevo la conoscenza per poter confrontare quella situazione fuori campo, che è molto importante. Quindi oggi quello che vengo a dirvi è parlate. Se avete qualche problema, dalla infanzia, parlatene. Questa è una età importantissima nella vita per quello che viene prossimamente nel calcio, dove non solo fisicamente bisogna lavorare, ma nella testa, e cercare l'aiuto. La vita è bella, va vissuta, ragazzi giovani, amate la vita. Avete l'opportunità più bella, più bella, lavorare in quello che vi piace".