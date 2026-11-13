In Serie A quasi sempre l'Inter è dominante. I nerazzurri riescono a schiacciare l'avversario in area per lunghi tratti della gara. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questa sensazione ha trovato conferma anche negli Expected Goals, ovvero i gol attesi, o gol potenziali, calcolati in base alla qualità delle occasioni. L’Inter ha quasi rispettato alla lettera questi dati, raccogliendo leggermente meno di quanto avrebbe dovuto.

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"Nelle prime 11 giornate i nerazzurri sono a 29 Expected Goals (il dato migliore delle 20 squadre di Serie A) e nella pratica l’hanno buttata dentro 28 volte (Chivu è primo anche per i tiri in porta: 76). Un’aderenza quasi perfetta fra realtà e virtuale. Segno che la mira dei nerazzurri in campionato è abbastanza precisa, mentre in Europa va in maniera leggermente diversa".

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"Lo si è visto nella prova di forza contro il Como, domenica scorsa: in Italia, la squadra di Cristian Chivu si sente padrona di sé e del campo, ha una sicurezza - oltre a una qualità della rosa - che le avversarie non hanno. E tutto questo si traduce anche nella freddezza sotto porta. La Roma invece ha addirittura “overperformato”, ha concretizzando più di quanto avrebbe dovuto secondo le statistiche. I giallorossi hanno 26,3 come dato di Expetced Goals, secondo valore del campionato, e nella realtà hanno segnato ben 31 gol. Anche il Frosinone - non è una novità - è una squadra che attacca con qualità e infatti è al terzo posto come xG con 20,3: i gol segnati dai ragazzi di Massimiliano Alvini sono stati 24".

(Gazzetta dello Sport)