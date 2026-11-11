Benedetta sosta. La pausa per le nazionali arriva nel momento giusto per l'Inter. Infatti i nerazzurri nel giro di due giorni hanno perso tre giocatori: Bonny, Thuram e Stankovic. È soprattutto in attacco l'emergenza maggiore per Cristian Chivu che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno anche di Lautaro e che spera di ritrovare al rientro dalla sosta.

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"Nel frattempo Lautaro Martinez lavorerà per tornare tra i convocati di Chivu alla ripresa del campionato. Il capitano dell’Inter dovrebbe quindi sedere in panchina contro l’Atalanta dopo la sosta per le nazionali. Ma ovviamente, ancora di più nel contesto attuale, non verrà rischiato alcunché", si legge su Tuttosport.

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"Ovviamente Chivu, oltre ad augurarsi che Pio Esposito torni dagli impegni con l’Italia esattamente come è partito, ossia al 100% e in forma, pensa chiaramente alle possibili soluzioni per ovviare ai problemi nel reparto d’attacco. Diouf potrebbe così essere così spostato dalla fascia e schierato a supporto dell’eventuale unica punta. Discorso che potenzialmente vale anche per Mkhitaryan, Sucic e Jones. Ma attenzione anche al possibile cambio modulo, con un 3-4-2-1 che porterebbe i due centrocampisti avanzati a svolgere compiti differenti e più offensivi, rispetto all’impostazione classica in mediana del 3-5-2. Modulo che resterebbe tale e non verrebbe toccato di una virgola se il tecnico romeno puntasse sui giovani Lavelli e Mosconi là davanti".

(Tuttosport)