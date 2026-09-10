Sei sconfitte nelle ultime sette partite. In Europa i numeri dell'Inter parlano chiaro. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta di misura contro il Real Madrid, in Champions faticano ultimamente, anche se c'è da considerare un dato: la squadra di Chivu ha incontrato le big d'Europa, squadre che hanno sul mercato un budget che non si può paragonare a quello del club di Viale della Liberazione. "L’analisi deve partire dai numeri. Con Simone Inzaghi un’Inter che prima del suo arrivo in Champions League non superava neanche la fase a gironi, ha giocato 44 partite nella massima competizione europea, perdendone 9, due delle quali in finale contro Manchester City e Paris Saint-Germain. Ridurre tutto agli errori sui due gol presi oppure al fatto che la Champions sia “bastarda” (Chivu dixit) risulta piuttosto riduttivo", sottolinea Tuttosport.

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"In Europa il calcio di Chivu non sta dando i risultati sperati e il fatto che antipasto della sfida al Santiago Bernabéu sia stato il match con il Napoli rende bene l’idea del cortocircuito in atto. In campionato il gioco, oggettivamente divertente, dell’Inter riesce a produrre gol e occasioni in serie, tanto da rendere possibile anche una rimonta dallo 0-2 su una tra le più accreditate rivali per lo scudetto. In Europa la forbice si allarga perché le big difendono meglio e attaccano meglio. L’Inter - il che è un merito - prova comunque a essere dominante ma il bilancio tra gol fatti e subiti è sempre in negativo. Il fatto che Chivu abbia invitato il club a pescare dalla Premier sul mercato può essere un’idea per colmare in parte il gap, soprattutto se a questo si unirà un ripensamento nella gestione della fase difensiva".

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"L’Inter inzaghiana, da cui Chivu ha ereditato il 3-5-2, sapeva palleggiare ma pure chiudersi a riccio per ripartire e aveva un’attenzione massima nelle marcature preventive. Va ribadito - e il double nell’ultima stagione sta a dimostrarlo - che il calcio di Chivu brilla per efficacia in Italia dove - non si fa peccato a sottolinearlo - trae linfa da una marcata differenza di qualità nei singoli rispetto agli avversari. In Champions la musica cambia e, con essa, pure lo spartito dovrebbe adeguarsi. L’Inter - come sottolineato - incassa troppi gol e ne segna pochi. Il problema sta diventando una costante, a fronte di un gioco espresso rimasto sempre godibile pure nelle sconfitte. Però - e Chivu è il primo a saperlo - nel calcio conta soprattutto il risultato che compare sul tabellone".

(Tuttosport)