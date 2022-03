Inter Femminile, Durante: “Con la Samp gara impegnativa, periodo difficile. Daremo tutto”

A pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria, Francesca Durante ha analizzato il momento delle nerazzurre ai microfoni del Club

MILANO- Domenica la squadra allenata da coach Guarino torna in campo per la 17^ giornata di Serie A Tim Vision. A pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria, Francesca Durante ha analizzato il momento delle nerazzurre ai microfoni del Club: "Veniamo da un periodo non semplice ma la squadra ha carattere e ci stiamo allenando bene: daremo assolutamente tutto per giocarcela alla grande."