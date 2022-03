Inter Femminile, Guarino: “Soddisfatta dell’impegno. Bicchiere mezzo pieno perché…”

Le parole del tecnico dell'Inter Femminile dopo il derby d'Italia perso contro la Juventus a Vinovo questo pomeriggio

Rita Guarino, allenatore dell'Inter Femminile, ai microfoni di La7 ha commentato la gara persa dalle sue ragazze oggi contro la Juventus in trasferta: "Per lunghi tratti della partita non posso che essere soddisfatta. Speravo reggessimo un po' in più ad inizio ripresa, per giocarcela nel finale. Sono soddisfatta dell'impegno, meno della gestione della partita e ovviamente del risultato. I cambi? Non è mai semplice entrare in una gara come questa e far bene, essere subito focalizzati. Il nostro è un progetto di crescita, i risultati non si possono vedere oggi. Io comunque guardo al bicchiere mezzo pieno, perché la squadra sta migliorando e col tempo acquisirà una mentalità forte. Abbiamo fatto dei risultati sorprendenti, soprattutto nel girone d'andata negli scontri diretti. Siamo pienamente soddisfatti, nonostante qualche inciampo. L'obiettivo di inizio stagione è pienamente raggiunto, ma siamo ambiziosi e ci piace guardare in alto. Vogliamo graffiare la classifica, ma siamo in linea con i piani".