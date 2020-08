Sky – Inter-Fiorentina, Dalbert torna ad Appiano. Biraghi, nuova formula?

Quest’oggi la Fiorentina, in particolare Barone e Pradé, è arrivata nella sede dell’Inter per parlare dello scambio Dalbert-Biraghi. Da Skysport segnalano che l’incontro non è andato come voleva il club nerazzurro. L’italiano vorrebbe restare a Milano e anche i dirigenti interisti vorrebbe trattenerlo perché è italiano e viene dal settore giovanile, vantaggio in chiave liste europea. Il brasiliano però non avrebbe convinto il club viola e quindi per adesso l’esterno torna ad Appiano. Questo non esclude che i dirigenti nerazzurri possano fare un tentativo per riprendere Biraghi magari con una formula diversa e non inserendo Dalbert nell’operazione.

(Fonte: SS24)