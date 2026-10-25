Un gesto di Yann Bisseck in Inter-Fiorentina di oggi che non è passato inosservato. Ne parla l’edizione online di Repubblica dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri di Cristian Chivu per 2-1.

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“Nel recupero di Inter-Fiorentina, prima che Zielinski calciasse il rigore decisivo, alcuni giocatori nerazzurri, guidati da Bisseck, si sono posti a protezione del dischetto, per evitare che qualche avversario potesse danneggiarlo di proposito coi tacchetti. Utile o meno che fosse questa precauzione, il risultato è stato quello sperato: De Gea battuto e 2-1 finale. Spesso, in passato, è successo che una squadra in difficoltà "zappasse" a pedate il dischetto. Meglio tutelarsi, devono aver pensato gli interisti.

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Il caso più famoso risale al derby Juventus-Torino del 2001, quando Riccardo Maspero scavò una buca sul dischetto prima del rigore di Marcelo Salas, che calciò altissimo. Nel 2015 il portiere dell'Augusta Marwin Hitz fece lo stesso contro il Colonia: Anthony Modeste sbagliò e al portiere arrivò un conto di 122,92 euro per riparare il prato. Nel 2022 Virgil van Dijk danneggiò il dischetto prima di un rigore del West Ham contro il Liverpool, poi parato da Alisson. Due episodi hanno riguardato il Genoa nel gennaio 2026: il milanista Pavlovic ha rovinato il terreno prima del rigore fallito da Stanciu, Cornet ha tentato lo stesso trucco contro la Lazio, ma senza successo. Più recentemente, in Bundesliga, Belocian del Wolfsburg ha ammesso di aver danneggiato il dischetto prima di un rigore di Harry Kane, che è scivolato e ha tirato alto”, si legge.