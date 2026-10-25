Dopo la vittoria contro lo Shakthar in Champions League, l'Inter gioca ancora a San Siro, stavolta in campionato, la partita contro la Fiorentina che ha accumulato finora 4 punti in classifica ed ha da poco cambiato guida tecnica: sostituito Grosso dopo tre sconfitte in tre giornate, al suo posto è tornato Vanoli.

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Tanti i tifosi nerazzurri presenti al Meazza anche oggi: il totale supera la gara di Champions del mercoledì sera. Alla fine del primo tempo è stato comunicato il dato sugli spettatori presenti allo stadio di Milano: 74.642 sono gli spettatori di Inter-Fiorentina. Nel settore ospiti al terzo anello blu ci sono 761 tifosi della squadra ospite.