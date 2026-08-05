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Tutto sulle possibili scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: ecco la formazione-tipo nerazzurra secondo quanto evidenziato da SOS Fanta.

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Formazione-tipo: Martinez Jo./Provedel; Akanji, Stones/Bisseck, Bastoni; Diouf/Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski/Sucic P., Dimarco; Martinez L., Thuram.

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I ballottaggi: L'Inter ha confermato l'impianto della scorsa stagione, ma ci sono alcuni ballottaggi a partire dalla porta dove c'è la novità Provedel. In difesa è arrivato Stones e avrà grande spazio: Chivu alternerà soprattutto lui e Bisseck, più che Akanji. Carlos Augusto può fare sia il braccetto che l'esterno sinistro. A destra per ora uno tra Luis Henrique e Diouf, abbondanza a centrocampo dove il ballottaggio è tra Zielinski e Sucic.