A distanza di cinque giorni dalla trasferta di Rotterdam, l'Inter ha offerto un'altra grande prestazione. In un San Siro sold out, i nerazzurri hanno strapazzato il Como giocando una gara gagliarda dal primo all'ultimo minuto senza manifestare i soliti cali di concentrazione a cui la squadra di Chivu aveva abituato in questo inizio di stagione.

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"Come ripescare dall’armadio il cappotto preferito e sentirselo bene addosso quando arriva il primo freddo. Il cambio di stagione dell’Inter arriva al momento giusto, dopo un derby troppo brutto per essere vero e i primi segnali di mutazione già visti in Champions contro il Feyenoord: squadra più bassa, ma allo stesso più reattiva e aggressiva nella pressione, più veloce a ribaltare l’azione e anche più efficace in zona gol rispetto alla quantità di occasioni create", sottolinea il Corriere della Sera.

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"L’atto di forza a tutto campo dei campioni d’Italia contro il Como consente loro di recuperare due punti alla Lazio capolista, di respingere l’assalto di Roma e Milan e di guardare con ottimismo alla ripresa del campionato, quando nel potente motore nerazzurro torneranno Lautaro, Jones e Stones. La novità consiste nel fatto che l’Inter sta ritrovando l’equilibrio, con una linea difensiva meno esposta agli attacchi alle spalle, che azzera quasi i rischi: non a caso è la prima volta in tutta la stagione che i nerazzurri non subiscono reti per due partite di fila. L’innesto di Spence come titolare poi ha ridato equilibrio tra le due fasce e l’Inter gioca più compatta e armonica. Più squadra, insomma".

(Corriere della Sera)