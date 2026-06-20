Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, quale futuro per De Vrij? La sua intenzione sembra ormai chiara
ultimora
Sky – Inter, quale futuro per De Vrij? La sua intenzione sembra ormai chiara
L'aggiornamento sul futuro del difensore olandese finito nel mirino di un club in particolare per la prossima stagione
Tra le questioni da definire a stretto giro in casa Inter c'è anche quella relativa al futuro di Stefan De Vrij. L'ipotesi rinnovo, almeno formalmente, sembra ancora sul tavolo, ma il giocatore risulta orientato a cambiare casacca. Lo confermano anche i colleghi di Sky Sport nel corso dell'ultimo approfondimento di mercato:
"C'era stata possibilità di rinnovo da parte dell'Inter, ma su di lui è forte il Panathinaikos. Il giocatore ha aperto, gli è stato proposto un biennale a tre milioni e la sua disponibilità ad ascoltare fa intendere che si possa arrivare a definire l'accordo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA