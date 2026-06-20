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Sky – Inter, quale futuro per De Vrij? La sua intenzione sembra ormai chiara

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L'aggiornamento sul futuro del difensore olandese finito nel mirino di un club in particolare per la prossima stagione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Tra le questioni da definire a stretto giro in casa Inter c'è anche quella relativa al futuro di Stefan De Vrij. L'ipotesi rinnovo, almeno formalmente, sembra ancora sul tavolo, ma il giocatore risulta orientato a cambiare casacca. Lo confermano anche i colleghi di Sky Sport nel corso dell'ultimo approfondimento di mercato:

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MILAN, ITALY - MAY 17: Stefan De Vrij of FC Internazionale poses for a portrait with the scudetto Serie A trophy and Coppa Italia after winning the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"C'era stata possibilità di rinnovo da parte dell'Inter, ma su di lui è forte il Panathinaikos. Il giocatore ha aperto, gli è stato proposto un biennale a tre milioni e la sua disponibilità ad ascoltare fa intendere che si possa arrivare a definire l'accordo".

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