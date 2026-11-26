Il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Stoccarda, dalle colonne del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha analizzato la gara dell'Inter. "In certe notti di pioggia, fatica e tensione, vincere è l’unica cosa che conta. L’Inter lo fa giocando una partita seria. Non è la squadra che, con autorevolezza, aveva schiantato Feyenoord e Como, però tiene bene il campo e sa soffrire nei momenti difficili, almeno sino a quando Lautaro, il suo totem, trova la rete della tranquillità. L’Inter mantiene anche la porta inviolata ed è una bella risposta dopo i quattro gol subiti a Bergamo".

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"Con 9 punti il playoff, traguardo minimo nel maxi girone, è quasi al sicuro, considerando anche che l’ultima i nerazzurri la giocheranno a Bratislava contro lo Slovan, la peggiore della compagnia, 5 sconfitte in 5 partite. Per arrivare a 16, necessari secondo le stime per entrare tra le magnifiche otto, la squadra di Chivu dovrà farne 4 tra il Borussia Dortmund fuori e il Liverpool in casa. Non è semplice, ma neppure impossibile e con Lautaro in più l’orizzonte è sereno. Dimarco, anche lui partito dalla panchina come il capitano, firma l’assist del raddoppio".

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"I leader devono trascinare l’ondivaga Inter di questo periodo, che ha voglia di trovare stabilità. Basta vedere come si difende nella sofferenza, rischiando senza mollare un colpo. Una squadra che patisce l’assenza di Calhanoglu, quello vero, non l’ultima versione. Serve un giocatore come il turco nella squadra del futuro, che accenda il gioco e regali equilibrio. Calha, quando sta bene, è bravo a trovare il varco giusto ed è il primo a ripiegare davanti alla difesa".

(Corriere della Sera)