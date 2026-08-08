VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Partita super di Leonardo Bovio, difensore classe 2008 dell'Inter oggi contro la Juventus in amichevole: il giovane nerazzurro ha mostrato grandissima sicurezza nonostante la giovane età.

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E La Gazzetta dello Sport ha deciso di premiarlo con un bel 6,5 in pagella: "Ha 18 anni e un grande futuro davanti. Chivu gli concede una vetrina da centrale difensivo. E lui espone la mercanzia con grande sicurezza. Ma rischia il rigore su Kolo nel finale".