Dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda, l’Inter si prepara a tornare in campo in campionato per ospitare il Genoa nel primo dei due impegni che vedranno i nerazzurri fronteggiare i rossoblu nel giro di quattro giorni: oggi le due squadre si affronteranno nel 13° turno di Serie A, mentre martedì 1° dicembre si ritroveranno a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Grifone arriva al Meazza in un buon momento di forma, dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime quattro giornate e aver trovato continuità di risultati dopo un avvio in salita.

La squadra allenata da Daniele De Rossi occupa attualmente il decimo posto in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e sei sconfitte, con 13 gol realizzati e 16 subiti. Un avversario che ha alternato momenti di difficoltà a prestazioni convincenti, ma che nelle ultime settimane ha dimostrato di aver trovato compattezza e di essere in grado di colpire gli avversari con le proprie armi migliori.

MODULO E STILE DI GIOCO

Daniele De Rossi ha dato al Genoa un'identità tattica riconoscibile basata prevalentemente sul 3-4-2-1, lo schieramento utilizzato in dieci delle prime dodici partite di campionato, con alcune variazioni in 3-4-1-2 e 3-5-2. La linea difensiva è composta da tre elementi fisici, con un centrocampo a quattro che garantisce copertura e intensità, mentre gli esterni hanno il compito di accompagnare la manovra e dare ampiezza alla squadra. In fase di possesso, i due trequartisti si muovono tra le linee e cercano di avvicinarsi alla punta, creando soluzioni di passaggio e combinazioni negli ultimi trenta metri.

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Il Genoa non è una squadra che cerca necessariamente di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla. Con una media del 42,6%, i liguri sono tra le formazioni che mantengono meno a lungo il pallone in Serie. Una volta conquistato il possesso, il Genoa cerca di risalire rapidamente il campo, sfruttando soprattutto i movimenti degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Le corsie sono un'altra risorsa importante, con gli esterni accompagnano frequentemente l'azione e contribuiscono alla costruzione offensiva.

In fase di non possesso, il Genoa alterna momenti di pressione più aggressiva a una disposizione compatta nella propria metà campo. Il rendimento offensivo resta uno degli aspetti sui quali De Rossi può trovare margini di miglioramento. Con 13 reti segnate in dodici giornate, il Genoa viaggia a una media di 1,08 gol a partita.