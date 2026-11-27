Il Genoa dovrà rinunciare al difensore norvegese nella trasferta di San Siro. Possibile spazio dal primo minuto anche per il giovane Wiafe
VIDEO / De Rossi: "Insulti social? Provengono da certi subumani..."
Emergenza in difesa per il Genoa in vista della sfida contro l'Inter a San Siro. Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Leo Ostigard, alle prese con alcuni problemi fisici accusati nel corso della settimana.
Secondo quanto riferisce l'agenzia Italpress, il forfait del difensore norvegese spalanca le porte a Otoa, che giocherà al centro della retroguardia rossoblù.
Non mancano gli interrogativi neppure a centrocampo. Restano infatti da valutare le condizioni di Morten Frendrup, che dovrebbe comunque essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Milano.
Dal primo minuto, però, De Rossi dovrebbe puntare sul giovane Wiafe, destinato a fare coppia con Traorè nel cuore del centrocampo.
Soltanto nella mattinata di domani verrà ufficializzato l'elenco dei convocati del Genoa per la sfida contro la squadra di Cristian Chivu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA