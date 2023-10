GdS – Inter, e se capitasse come al Milan con Giroud? Ecco chi andrebbe in porta

Ma cosa succederebbe alle altre squadre in una situazione analoga? La Gazzetta dello Sport risponde così: "E nelle altre squadre, chi andrebbe in porta? Nessuno ha un giocatore designato ma qualche potenziale portiere si trova. Osimhen e Gatti in ritiro si sono divertiti a parare e Dumfries lo scorso anno scherzava con Onana su chi fosse meglio con i piedi (Onana è competitivo) e con le mani. In altri casi (Monza, Salernitana, Frosinone...) abbiamo ipotizzato secondo criteri di squadra. La tendenza è chiara: in porta, nel caso, va uno... col fisico. Galliani lo ha detto ieri («Sceglieremmo uno alto») e la stessa scelta farebbero D'Aversa e tanti altri: Piccoli, Schuurs, Vecino, Erlic. Centravanti o difensori centrali, con qualche eccezione: Paredes, Orsolini, Pereyra, Muriel. Per loro non conta il fisico, conta l'istinto".