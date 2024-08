Buone notizie per Simone Inzaghi: nella giornata di ieri Marcus Thuram e Benjamin Pavard si sono ripresentati ad Appiano Gentile e hanno sostenuto i primi test fisici. Un'iniziativa autonoma da parte dei due francesi, che hanno scelto di ridursi le vacanze. Inter ora quasi al completo, come sottolinea Tuttosport: "Thuram e Pavard, che ieri hanno effettuato qualche test fisico, non partiranno col resto del gruppo, ma resteranno ad Appiano per allenarsi (il gesto dei due francesi, di tagliarsi un paio di giorni di vacanza, visto che il loro rientro era previsto per domani, è piaciuto molto a tutto lo staff nerazzurro)".