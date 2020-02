E’ partito i count-down per il ritorno in campo di Samir Handanovic, infortunatosi ad una mano ad inizio febbraio prima della gara contro l’Udinese. Secondo quanto riporta SportMediaset, il portiere sloveno continua ad allenarsi senza il pallone: a fine settimana comincerà a forzare per capire se può rientrare domenica contro la Samp e fare il tagliando in vista Juve. Domani sera contro il Ludogorets in Europa League ci sarà ancora Daniele Padelli tra i pali.