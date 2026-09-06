Negli studi di Skysport, l'ex Milan Riccardo Montolivo ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Napoli. Â«La squadra nerazzurra - ha detto l'ex centrocampista - Ã¨ chiaramente sopra tutti perchÃ© ha sia giocatori di qualitÃ piÃ¹ degli altri che un'identitÃ chiara. Ci sono dietro di loro giÃ due squadre pronte per competere oggi: Roma e Como. Mentre Napoli, Milan e Juve sono in costruzione, non hanno ancora un'identitÃ forte. Diventeranno forti? Vedremo. Hanno bravi allenatori, hanno fatto un mercato intelligente andando a comprare nei ruoli in cui avevano bisogno. Ma al momento sono squadre in cantiere, tutte da scoprire. Queste tre poi sono un passo avanti agli altriÂ».

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«Dovremo chiederci cosa poteva fare di piÃ¹ il Napoli. PerchÃ© potevano vincere entrambi, ma il Napoli aveva in mano la partita. Non si deve bocciare il Napoli, assolutamente. Ma la squadra di Allegri prende gol esattamente dopo tre minuti dopo il secondo gol segnato proprio in quei minuti in cui doveva reggere e non dare all'Inter la possibilitÃ di rientrare in gara. Ãˆ il rammarico piÃ¹ grande quello lÃ¬. Per me De Bruyne rimane il grande equivoco di questa squadra. PerchÃ© la mezzala non la puÃ² fare e sull'esterno non puÃ² giocare. Con questo modulo fatico a collocarlo: non era neanche la sua partita per caratteristicheÂ», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)