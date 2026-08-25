Sono i due acquisti di punta dell'Inter, Djed Spence e Curtis Jones. Intorno ai due c'è tanta curiosità da parte del tifo nerazzurro che spera di vederli in campo quanto prima. Come riporta il Corriere dello Sport, entrambi hanno lavorato sul campo ad Appiano Gentile, dove - dopo un giorno di riposo - torneranno oggi a ora di pranzo, per poi allenarsi nel pomeriggio. Nel mirino di entrambi c’è la gara col Napoli, in programma a San Siro tra due turni.

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"Jones deve soltanto rifinire la sua condizione, per cui magari già a Cagliari potrà trovare minuti, mentre Spence - che ha giocato il Mondiale - è ancora fisiologicamente un po’ indietro. Tutti e due però sperano di arrivare al primo scontro diretto stagionale con una forma che gli permetta non soltanto di esordire con la maglia dell’Inter, ma anche di lasciare il segno".

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"Sarebbe il modo migliore per cominciare già a ripagare le aspettative sul loro conto, generate da uno sforzo economico comunque importante e da un lungo inseguimento di mercato alla ricerca della quadra definitiva sulle cifre e del sì dei loro rispettivi club".

(Corriere dello Sport)