Problemi per il tecnico bianconero, che dovrebbe rinunciare al difensore della Nazionale: out altri 3 calciatori
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Federico Gatti non dovrebbe giocare la sfida amichevole tra Inter e Juventus, in programma a Perth, in Australia, domani.
Il difensore bianconero si è fermato oggi, alla vigilia del Derby d’Italia, per un leggero risentimento muscolare.
Secondo alcune indiscrezioni, Gatti non dovrebbe partecipare al match contro i nerazzurri di Chivu in programma domani alle 13 italiane. Lo staff ha deciso di non rischiarlo e preservarlo.
Nell’allenamento della vigilia non hanno disputato la partitella anche Celik, Kelly e Zhegrova: per i tre, che dovrebbero saltare il match contro l’Inter, si tratta di gestione dei carichi di lavoro.
(Fonte: TMW)
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