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Continua la crescita dell'Inter: dopo il secondo attivo di bilancio consecutivo, l'obiettivo del club ora è quello di consolidarsi e aumentare l'utile nei prossimi esercizi. Come spiega Sportitalia, "nessuna operazione tra gennaio e giugno capace di modificare significativamente l’equilibrio economico costruito durante il mercato estivo. Un percorso in Champions League più lungo anche soltanto di due turni rispetto alla scorsa stagione. Con queste condizioni, l’Inter potrebbe teoricamente avvicinarsi ai 50 milioni di utile nel prossimo esercizio.

Attenzione alle parole: potrebbe. Non farà. Stiamo parlando di una proiezione costruita su determinate condizioni, non del risultato di un bilancio che verrà approvato tra un anno, E possiamo essere ancora più prudenti. L’impatto dell’ultimo mercato può essere quantificato indicativamente come leggermente negativo, nell’ordine di una quindicina di milioni.

Introduciamo questa variabile, consideriamo gli inevitabili elementi imprevedibili di una stagione e quei 50 milioni possono diventare 35. Resta il concetto: sarebbe ancora utile. E sarebbe il terzo consecutivo. Il club è passato sotto il controllo del fondo attraverso l’escussione del pegno conseguente al mancato rimborso del finanziamento concesso alla precedente proprietà. Da quel momento il percorso è abbastanza evidente: controllo dei costi, equilibrio finanziario, competitività sportiva e crescita del valore dell’asset".