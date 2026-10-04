Contro il Parma, dopo aver aspettato in panchina in queste prime partite stagionali, Ivan Provedel avrà l'occasione di fare il suo esordio

Marco Macca

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Contro il Parma, dopo aver aspettato in panchina in queste prime partite stagionali, Ivan Provedel avrà l'occasione di fare il suo esordio tra i pali in maglia Inter. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che scrive:

Conferenza provedel

"... A cominciare dalla porta, infatti, contro gli emiliani, potrebbe esserci il debutto di Provedel. Doveva già accadere contro l’Udinese, poi l’errore commesso da Martinez con il Real, ha spinto Chivu a confermare lo spagnolo. Davanti all’ex-Lazio sono pronti Pavard e Carlos Augusto, come terzi del pacchetto difensivo. Avanzando in mediana, ecco le certezze Jones e Mkhitaryan, più, in fascia, la coppia Luis Henrique-Dimarco. Quest’ultimo non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo, dopo il guaio al ginocchio che gli ha fatto saltare gli impegni azzurri. Ma è tutto previsto, nel senso che sta seguendo un programma per il definitivo recupero e lunedì tornerà a lavorare con i compagni. In merito all’attacco, Thuram è sicuramente scalpitante dopo essere stato escluso dalle prime convocazioni di Zidane. Beh, allora con l’Inter avrà tutta la possibilità di sfogarsi".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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