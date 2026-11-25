Francesco Repice, al Processo del LunedÃ¬ ha parlato anche di Inter e del momento che la squadra nerazzurra sta vivendo in questa prima parte di stagione. Â«Chivu mi ha dato l'impressione di essere molto arrabbiato dopo la partita contro l'Atalanta dice che si prende le responsabilitÃ e poi dice che chi entra in campo deve entrarci con una certa mentalitÃ , luciditÃ . Bastava vedere la faccia a fine partitaÂ».

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La rosa dell'Inter

Â«La rosa piÃ¹ forte? Quella. Ma gli acquisti che ha fatto l'Inter quest'anno,lÃ¬ comincio ad essere un pochino... vedo che non sono mai quasi in campo e quando sono in campo non danno quanto ci aspettiamo che dianoÂ», ha aggiunto a proposito della rosa nerazzurra.

Un altro sport

Quando poi si Ã¨ parlato di attaccanti e dei quattro attaccanti delle prime quattro squadre in classifica quindi Pinamonti,e Ramos, ha detto: Â«Intanto con tutto il rispetto per Ramos e Pinamonti, che sono due ottimi giocatori, vicino a quegli altri due (Lautaro e Dybala.ndr) non ci devono stare. PerchÃ© i due argentini sono di un'altra categoria, sono un'altra storia, fanno un altro sport. Sono stati campioni del mondo, vice campioni, poi campioni del Sudamerica, stiamo parlando di una cosa diversa. Non c'entrano niente. Se hai quei due giocatori che restano in panchina, anche se non giocano tutte le partite, sono sempre i migliori, anche se ce l'ho in panchina e non giocano mi vanno bene cosÃ¬Â».

Poi Ã¨ scattata tutta la sua ironia pungente quando Luca Ortelli, content creator di nota fede juventina, ha fatto notare che "Dybala Ã¨ ormai un ex giocatore da tempo".

«Gasperini chiama me per giocare - dice Repice - ma lo dice anche lui che se sta bene Dybala gioca Dybala. Punto. Vuoi sapere perchÃ© la Roma Ã¨ andata l'anno scorso in CL? PerchÃ© le ultime sei partite gioca Dybala e quelle sei partite le ha vinte da solo. Lascia stare. Non cambia la partita Dybala? Di fronte a certe affermazioni sono disarmato. Basta guardare le partite, il Real Ã¨ impazzito 80 minuti. Non toccare tasti perchÃ© tu suoni un tasto e io ti rispondo in musica. Se dici che Dybala non cambia le partite ti rispondo che le cambierÃ anche tra 20 anni. Ãˆ la differenza tra grandi giocatori e quelli normali. Se Totti entra in campo cinque minuti ti fa fare tre gol. Come succede ad esempio con Modric. Gioca con la benda ed Ã¨ il migliore... Un altro ruolo fa Modric? Che fa Modric? L'ingegnere meccanico?Â».

(Fonte: RaiSport)