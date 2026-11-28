Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nato a Thun, in Svizzera, il 22 settembre 1987, Zdravko Kuzmanović ha vissuto due stagioni e mezzo con la maglia dell’Inter. Arrivato in nerazzurro nel gennaio 2013, Kuzmanović ha collezionato 55 presenze e 1 gol con l'Inter, arrivato in Europa League contro gli ucraini del Dnipro.

Getty

Il centrocampista serbo sarà uno dei protagonisti della sfida tra Liverpool Legends e Inter Legends, il match-evento organizzato per beneficenza che si terrà ad Anfield il prossimo 27 marzo: «Arrivare qui per me è stato un sogno: l'Inter è una delle squadre più importanti al Mondo. Ogni volta che scendevo in campo per me era speciale vestire questa maglia, mi rendeva felice».

«Tornare in campo con l'Inter Legends sarà una grande emozione: sarà un piacere dividere il campo con giocatori così importanti e stare con loro, sarà bellissimo. In Italia vengo spesso a Milano e guardo sempre e solo l'Inter: questo vi fa capire quanto sia legato a questo Club».

«Anfield è uno stadio mitico, sarà un piacere giocare lì. Chi arriverà più in forma? Sicuramente Zanetti, sembra che per lui il tempo non passi mai, ma anche Cambiasso e Materazzi. Sarò felice di giocare con Francesco Toldo: lui aveva già smesso quando sono arrivato all'Inter, perciò non vedo l'ora di scendere in campo con lui», ha detto ai canali ufficiali del club nerazzurro.