Sta per cominciare Bologna-Inter di questo turno di campionato: qui le parole del calciatore nerazzurro al canale ufficiale del club
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Pochi minuti al calcio d'inizio di Bologna-Inter. Ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro ha parlato Luis Henrique. Qui le sue considerazioni:
"Dobbiamo fare di tutto per vincere, rialzare la testa facendo del nostro meglio. Serve fare ciò che ci chiede il mister, siamo forti e sappiamo coda fare. Così porteremo tre punti a casa".
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