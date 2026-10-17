VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Pochi minuti al calcio d'inizio di Bologna-Inter. Ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro ha parlato Luis Henrique. Qui le sue considerazioni:

"Dobbiamo fare di tutto per vincere, rialzare la testa facendo del nostro meglio. Serve fare ciò che ci chiede il mister, siamo forti e sappiamo coda fare. Così porteremo tre punti a casa".