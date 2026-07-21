Il club nerazzurro continua a lavorare nel ritiro di Donaueschingen, quartier generale nei giorni di permanenza in Germania
VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità
L'Inter continua a lavorare nel ritiro di Donaueschingen, quartier generale della squadra di Cristian Chivu nei giorni di questo ritiro estivo in Germania.
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Agli ordini del tecnico romeno, 1uesta mattina intanto la squadra si è allenata a ranghi completi con i giocatori presenti in terra teutonica e nel pomeriggio sosterrà un altro allenamento per la prima volta aperto, anche se riservato soltanto ai soci degli Inter Club qui presenti in Germania.
"Quindi il primo vero bagno di folla sul campo e non soltanto all'esterno dell'hotel dove soggiornano" sottolinea Sport Mediaset.
Come raccontato nei giorni scorsi, presente in Germania anche il direttore sportivo Ausilio, mentre Mediaset svela alcune novità l'arrivo del presidente Marotta.
"Nel fine settimana ci sarà anche il presidente Marotta che verrà anche per assistere alla prima amichevole ufficiale dell'Inter, quella contro il Karlsruhe di domenica".
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