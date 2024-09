Inter-Milan, Steven Zhang si fa sentire da lontano: il post su Instagram

Il Biscione che tiene in pugno il Diavolo prima del colpo finale. Steven Zhang ha usato un'immagine che sembra un'icona sacra, di quelle che di solito si vedono stampate sulle finestre delle Chiese e rappresentano ovviamente ben altri soggetti, per raccontare l'attesa del derby. Anche l'ex presidente aspetta con impazienza la partita di questa sera, come tanti tifosi e lo racconta sui social con un post sulle sue storie di Instagram.

L'ex presidente nerazzurro ha postato anche due cuoricini nerazzurri per incitare la squadra di Inzaghi. Di recente si era mostrato vicino all'Inter anche quando Barella aveva segnato all'Atalanta un gol stratosferico e aveva ripreso le immagini di quella rete pazzesca per far sentire la sua vicinanza all'Inter. La società che ha lasciato nelle mani di Oaktree dopo aver portato a Milano lo scudetto numero venti e le due stelle. L'ex proprietario della società interista sul suo profilo ha scritto: "Been There Done that": "Ci sono stato, l'ho fatto" e accanto ai pallini nerazzurri ha messo le emoticon delle Coppe. Perché all'Inter è stato e ha vinto 2 scudetti (quello di Conte del 2021 e quello di Inzaghi nel 2024). Poi anche 2 Coppe Italia (nel 2022 e nel 2023) e 3 Supercoppe italiane (2022, 2023 e 2024) e con lui la squadra milanese ha giocato anche una finale di Europa League e una di Champions League, entrambi perse.