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L'Inter sabato scenderà in campo sabato a San Siro col Monza. Nel precampionato non ci sono stati gol degli attaccanti e Chivu riflette sulla coppia da schierare, in particolare su Lautaro Martinez.

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"La premessa è una ed è importante: Chivu ha schierato solo Pio e Bonny per tutto il precampionato, affiancati da Mosconi, Lavelli e Iddrissou. Lautaro ha giocato solo 20’ contro il Betis, Thuram conta zero minuti totali. La ThuLa ha saltato tutta la tournée asiatica per via del Mondiale: l'argentino è arrivato in finale, Marcus ha giocato solo un paio di minuti contro l'Iraq per via di un problema al polpaccio. Ha saltato l'amichevole del San Nicola per continuare a lavorare ad Appiano con serenità. Il rientro del capitano, di nuovo in campo a Bari per l’ultimo test estivo, è una boccata d’ossigeno per un reparto che non ha confezionato neanche un gol durante tutta l'estate", scrive Gazzetta.

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 08: Ange-Yoan Bonny of FC Internazionale in action during the match between Juventus and FC Internazionale at Optus Stadium on August 08, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

"Pio, pur giocandole tutte, non ha punto, così come Bonny. Ed è per questo che Lautaro rappresenta la carta migliore di Chivu in vista del debutto contro il Monza del 22 agosto. Avrà una settimana in più per tornare al 100%. Durante la tournée, interpellato riguardo la possibilità di schierare la ThuLa dal primo a San Siro all’esordio in campionato, l'allenatore nerazzurro s’è detto pessimista. “Dovrò valutare bene”. Questione di allenamenti e di forma fisica. Pio e Bonny hanno espresso segnali contrastanti: il francese è sembrato più “in palla”, forte dell’assist contro la Juve, mentre l’azzurro è ancora a caccia della condizione. L’ha dimostrato anche nella sfida contro il Betis. Chivu ha una settimana per decidere", scrive il quotidiano.