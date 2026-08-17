L'attaccante dell'Inter vuole essere titolare col Monza e sta cercando di lavorare per essere titolare
VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko
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L'Inter sabato scenderà in campo sabato a San Siro col Monza. Nel precampionato non ci sono stati gol degli attaccanti e Chivu riflette sulla coppia da schierare, in particolare su Lautaro Martinez.
"La premessa è una ed è importante: Chivu ha schierato solo Pio e Bonny per tutto il precampionato, affiancati da Mosconi, Lavelli e Iddrissou. Lautaro ha giocato solo 20’ contro il Betis, Thuram conta zero minuti totali. La ThuLa ha saltato tutta la tournée asiatica per via del Mondiale: l'argentino è arrivato in finale, Marcus ha giocato solo un paio di minuti contro l'Iraq per via di un problema al polpaccio. Ha saltato l'amichevole del San Nicola per continuare a lavorare ad Appiano con serenità. Il rientro del capitano, di nuovo in campo a Bari per l’ultimo test estivo, è una boccata d’ossigeno per un reparto che non ha confezionato neanche un gol durante tutta l'estate", scrive Gazzetta.
"Pio, pur giocandole tutte, non ha punto, così come Bonny. Ed è per questo che Lautaro rappresenta la carta migliore di Chivu in vista del debutto contro il Monza del 22 agosto. Avrà una settimana in più per tornare al 100%. Durante la tournée, interpellato riguardo la possibilità di schierare la ThuLa dal primo a San Siro all’esordio in campionato, l'allenatore nerazzurro s’è detto pessimista. “Dovrò valutare bene”. Questione di allenamenti e di forma fisica. Pio e Bonny hanno espresso segnali contrastanti: il francese è sembrato più “in palla”, forte dell’assist contro la Juve, mentre l’azzurro è ancora a caccia della condizione. L’ha dimostrato anche nella sfida contro il Betis. Chivu ha una settimana per decidere", scrive il quotidiano.
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