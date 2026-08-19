Il fischietto di Tivoli dirigerà la prima partita del nuovo campionato dei nerazzurri di Chivu
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Momento difficile ma no psicodrammi. Arbitri? No alibi ma..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Sarà Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli il direttore di gara di Inter-Monza, prima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Di Gioia e Palermo, il quarto uomo sarà Di Marco. Gariglio è il VAR, Marini l'AVAR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Chivu chiaro con la dirigenza su Jones: "Ha una caratteristica che nessuno ha in rosa"
Mercato Inter
Inter, no esterni se parte Luis Henrique. Possibile altro colpo: "Uno 'sfizio' della dirigenza"
Mercato Inter
Sky conferma: "L'Inter aveva ufficialmente richiesto alla Roma Mancini, no secco di Gasperini"
Mercato Inter
Stankovic, Buchanan, Satriano ma anche Di Maggio, Zanotti e...Gabigol: tutte le rivendite Inter
Mercato Inter
Romano: "Jones, contatti continui: il Liverpool chiede cifra di Spence. Novità Luis Henrique"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti