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Sarà Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli il direttore di gara di Inter-Monza, prima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Di Gioia e Palermo, il quarto uomo sarà Di Marco. Gariglio è il VAR, Marini l'AVAR.