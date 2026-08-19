Il fischietto di Tivoli dirigerà la prima partita del nuovo campionato dei nerazzurri di Chivu

Fabio Alampi
marotta

VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Momento difficile ma no psicodrammi. Arbitri? No alibi ma..."

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Sarà Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli il direttore di gara di Inter-Monza, prima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Di Gioia e Palermo, il quarto uomo sarà Di Marco. Gariglio è il VAR, Marini l'AVAR.

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