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L'Inter ha un nuovo padrone della fascia destra: il suo nome è Djed Spence. I problemi fisici post-Mondiale l'hanno rallentato e hanno messo in mostra Andy Diouf in quel ruolo, ma ora l'inglese si è conquistato la titolarità e non ha intenzione di mollarla. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Detto che Spence non è Dumfries, c’è però qualcosa che accomuna i due. Non dal punto di vista tecnico (uno ha dribbling e l’altro forza fisica, uno ha velocità e l’altro qualità finalizzative), bensì a livello di inserimento in squadra. Djed, un po’ come il primo Denzel nerazzurro, in questa Inter ha faticato a ingranare per quei motivi fisici che hanno rallentato qualsiasi idea di impiego immediato di Chivu.

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E soprattutto intorno a lui ha iniziato ad aleggiare un velo di scetticismo che si riserva a quei giocatori arrivati con aspettative alte ma che all’inizio si vedono poco, troppo poco. Ecco, Spence e Dumfries hanno in comune un primo tratto di strada in nero e azzurro un po’… dissestata. Denzel per la sua prima da titolare ha dovuto aspettare metà settembre e la quarta giornata, Djed la sesta. La media di minuti a partita in campionato del primo, nelle sue prime dieci giornate di Serie A interiste, era di 27,3; il secondo di appena 11. Ma in Champions League hanno iniziato entrambi a vedere la luce: destino ha voluto che tutti e due alla loro terza presenza europea (sempre nel primo anno in nerazzurro) realizzassero il loro primo assist in campo internazionale: l’olandese contro lo Sheriff, l’inglese al Feyenoord.

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"Gli inizi all’Inter non sono stati facili per me – ha ricordato proprio DD in una recente intervista –, sono stato molto criticato. Io sono arrivato dopo una grandissima stagione di Hakimi, l’Inter aveva appena vinto lo scudetto e molte persone non mi conoscevano. In cuor mio sapevo che all’inizio non sarebbe stato facile ma dal primo giorno ho avuto il desiderio di dimostrare che ero un giocatore da Inter". L’obiettivo anche di Spence, che ora raccoglie l’eredità di Dumfries come quest’ultimo fece con Hakimi nel 2021. Passano gli anni ma il percorso non cambia, almeno lì a destra. E adesso anche Djed, dopo un iniziale scetticismo, è pronto davvero a prendersi l’Inter".