Termina in parità la sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Decisive, secondo il Corriere dello Sport, le scorie della Champions League per entrambe le squadre: "Prima che si prepari il pasillo d'onore per l'Inter, servirà un po’ di tempo - un attimo, un battito di ciglia - ma quando il Napoli dovrà scucirsi lo scudetto dalle maglie, vorrà sentirle bagnate di sudore. [...] È la notte dei difensori, di Darmian più Juan Jesus, che in assenza degli attaccanti danno un senso ad una nottata vissuta nella penombra".