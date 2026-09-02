VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a preparare la sfida contro l'Inter, in programma a San Siro alle 18:00. I partenopei sono reduci dalla sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Como di Fabregas.

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Questa mattina, gli azzurri hanno svolto una nuova seduta d'allenamento. Di seguito il report del club, pubblicato sui canali ufficiali:

"Gli azzurri proseguono la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Meazza contro l'Inter. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione in palestra e lavoro atletico. A seguire esercitazione tattica e partitina finale".