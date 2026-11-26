"È stato importante reagire dopo due sconfitte consecutive. Bisogna pensare partita per partita per aspirare alle nostre ambizioni". Cristian Chivu non si scompone dopo la convincente vittoria della sua Inter contro lo Stoccarda e non lo aveva fatto nemmeno quando era arrivato il rocambolesco pareggio contro l'Atalanta. Il tecnico sa di avere a disposizione una grande squadra che ogni tanto pecca di concentrazione, un difetto che si può correggere.

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"Vittoria, difesa ritrovata e G8 di Champions League distante un solo punto. Così viene naturale porsi una domanda: la serata europea contro lo Stoccarda, unita ad un buon mix di risultati delle dirette concorrenti, avrebbe potuto prendere una piega migliore? Altrettanto scontata appare la risposta: no".

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"L’Inter e Cristian Chivu si godono la partita perfetta o quasi. Clean sheet, il solito grande Pio, Sucic al livello di Calhanoglu in regia (e perfetto dal dischetto) e Lautaro tornato al gol cinque minuti dopo l’ingresso in campo nella ripresa. Un frullatone di ottime notizie che libera la mente dai cattivi pensieri nati a seguito della trasferta di Bergamo e permette a tutto l’ambiente nerazzurro di proseguire il ciclo di ferro in programma fino a Natale con sensazioni tutte diverse rispetto all’immediato post-Atalanta", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)